Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алехандро Гарначо попрощался с «Манчестер Юнайтед»

Алехандро Гарначо попрощался с «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский вингер Алехандро Гарначо попрощался с «Манчестер Юнайтед» после пяти лет в клубе.

Напомним, 21-летний футболист подписал контракт с «Челси», срок соглашения рассчитан до 2032 года.

«После незабываемых пяти лет этот особенный этап моей жизни подходит к концу. Мы создали моменты, которые останутся со мной навсегда, и я очень благодарен за это. Спасибо тренерам, персоналу и моим партнёрам за то, что верили в меня. Каждый раз, надевая эту эмблему, я отдавал всего себя. Ухожу с гордостью за то, чего мы добились вместе, и с волнением жду того, что будет дальше. Желаю клубу только успехов в будущем, а сам готов отдать всё ради следующей главы своей карьеры», — приводит слова Гарначо официальный сайт «МЮ».

По данным Фабрицио Романо, стоимость трансфера Гарначо в «Челси» составила около £ 40 млн (чуть более € 46 млн).

Гарначо — выпускник академии «Манчестер Юнайтед». За карьеру в первой команде «красных дьяволов» нападающий принял участие в 144 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 22 результативными передачами.

Материалы по теме
Официально
«Челси» объявил о переходе Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android