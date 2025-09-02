Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил об увольнении Роберта Морено с поста главного тренера

«Сочи» объявил об увольнении Роберта Морено с поста главного тренера
Комментарии

Футбольный клуб «Сочи» на своём официальном сайте объявил об увольнении Роберта Морено с поста главного тренера команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Вместе с 47-летним специалистом южный клуб покидают и его помощники.

«В настоящий момент ведётся работа по формированию нового тренерского штаба, который будет представлен в ближайшее время», — написала пресс-служба «Сочи».

Под руководством Морено «Сочи» шёл на последнем месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав одно очко в семи стартовых матчах сезона. Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг заявлял, что южную команду возглавит Игорь Осинькин.

Материалы по теме
Вадим Гаранин: Осинькин — самая оптимальная кандидатура для «Сочи» в российском футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android