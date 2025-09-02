«Сочи» объявил об увольнении Роберта Морено с поста главного тренера

Футбольный клуб «Сочи» на своём официальном сайте объявил об увольнении Роберта Морено с поста главного тренера команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Вместе с 47-летним специалистом южный клуб покидают и его помощники.

«В настоящий момент ведётся работа по формированию нового тренерского штаба, который будет представлен в ближайшее время», — написала пресс-служба «Сочи».

Под руководством Морено «Сочи» шёл на последнем месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав одно очко в семи стартовых матчах сезона. Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг заявлял, что южную команду возглавит Игорь Осинькин.