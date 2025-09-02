Скидки
«Марсель» арендовал у «Интера» защитника сборной Франции

Комментарии

Французский «Марсель» объявил о переходе защитника «Интера» Бенжамена Павара. Игрок сборной Франции проведёт нынешний сезон в команде Лиги 1 на правах аренды.

Фото: ФК «Марсель»

«Марсельский «Олимпик» рад и горд приветствовать в своих рядах такого игрока, который поставит свои многочисленные качества и опыт на службу команде Роберто Де Дзерби. Добро пожаловать в Марсель, Бенджамин!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне 29-летний защитник провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

