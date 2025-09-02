Скидки
«Комо» объявил о расторжении контракта с Деле Алли

Итальянский футбольный клуб «Комо» объявил о расторжении контракта с английским полузащитником Деле Алли.

«Деле стремится обеспечить себе регулярную игровую практику, и, поскольку он не входил в ближайшие планы клуба, обе стороны посчитали правильным решение расстаться до закрытия трансферного окна. Клуб благодарит Деле за время, проведённое в «Комо», и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Деле Алли успел провести за «Комо» лишь один матч. В игре 29-го тура Серии А сезона-2024/2025 (1:2) англичанин вышел на замену на 81-й минуте, а на 90+1-й получил прямую красную карточку. Больше Алли на поле не появлялся, а в новом сезоне не попадал в заявку.

