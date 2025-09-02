Футболисты санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике провели первую тренировку в расположении сборной Бразилии.

Напомним, накануне стало известно, что Дуглас Сантос сменил спортивное гражданство и будет считаться легионером в РПЛ.

Сантос перебрался в «Зенит» летом 2019 года. В октябре 2024-го бразилец получил паспорт РФ, а в ноябре ФИФА разрешила ему сменить спортивное гражданство на российское. Ранее защитник был включён в состав сборной Бразилии на сентябрьскую международную паузу.

В сентябре 2025-го сборная Бразилии сразится с национальными командами Чили и Боливии в рамках отборочного раунда к чемпионату мира — 2026.