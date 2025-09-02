Скидки
Александер Исак объяснил, почему выбрал «Ливерпуль» для продолжения карьеры

Новичок «Ливерпуля» Александер Исак объяснил, почему выбрал «красных» для продолжения своей карьеры. Форвард перешёл в мерсисайдский клуб из «Ньюкасла» в последний день трансферного окна. Переход шведа стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги.

— Думаю, это сочетание того, что клуб строит, и того, на чём он строит, основываясь на том, чем он уже является. История клуба. Получив шанс стать частью этого, я хочу создавать историю, хочу выигрывать трофеи. В конечном итоге это самая большая мотивация для меня, и я чувствую, что это идеальное место для меня, чтобы расти дальше, вывести свою игру на новый уровень и помочь команде.

— Было ли одним из мотивирующих факторов для вас то, что вы чувствуете, как, придя в «Ливерпуль», вы также можете улучшиться как игрок?
— Да, конечно. Я чувствую, что это следующий шаг в моей карьере. Очень счастлив, что мне дали этот шанс, и я очень мотивирован, чтобы хорошо его использовать, — приводит слова Исака официальный сайт «Ливерпуля».

