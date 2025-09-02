Артём Дзюба — лучший форвард 7-го тура РПЛ по успешным действиям в штрафной площади

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие футболисты по нескольким основным статистическим показателям. В частности, был отмечен нападающий «Акрона» Артём Дзюба. Он стал лидером тура по успешным действиям в штрафной площади соперника — на счету 37-летнего форварда их 12 в матче с «Балтикой» (0:2).

Матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и калининградская «Балтика», состоялся 31 августа. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 13:30 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.