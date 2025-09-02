Эдерсон перешёл из «Манчестер Сити» в «Фенербахче»

Бразильский голкипер Эдерсон перешёл из «Манчестер Сити» в турецкий «Фенербахче». Ранее сообщалось, что на вратаря претендовал «Галатасарай».

«Бразильский вратарь — один из самых успешных футболистов в истории клуба, выигравший 18 крупных трофеев под руководством Хосепа Гвардиолы. Он прочно занял своё место в истории «Манчестер Сити», и мы все желаем ему успехов в следующей главе карьеры. Он уходит с уверенностью, что его всегда будут рады видеть в этом футбольном клубе. Каждый в «Манчестер Сити» желает Эдерсону всего наилучшего на следующем этапе его карьеры», — говорится в заявлении на официальном сайте «горожан».

Напомним, Эдерсон выступал за «Манчестер Сити» с 2017 года. В составе «горожан» бразилец провёл 372 матча, в которых 168 раз сыграл «на ноль». За время в клубе вратарь стал обладателем 18 трофеев. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.