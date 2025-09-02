Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдерсон перешёл из «Манчестер Сити» в «Фенербахче»

Эдерсон перешёл из «Манчестер Сити» в «Фенербахче»
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский голкипер Эдерсон перешёл из «Манчестер Сити» в турецкий «Фенербахче». Ранее сообщалось, что на вратаря претендовал «Галатасарай».

«Бразильский вратарь — один из самых успешных футболистов в истории клуба, выигравший 18 крупных трофеев под руководством Хосепа Гвардиолы. Он прочно занял своё место в истории «Манчестер Сити», и мы все желаем ему успехов в следующей главе карьеры. Он уходит с уверенностью, что его всегда будут рады видеть в этом футбольном клубе. Каждый в «Манчестер Сити» желает Эдерсону всего наилучшего на следующем этапе его карьеры», — говорится в заявлении на официальном сайте «горожан».

Напомним, Эдерсон выступал за «Манчестер Сити» с 2017 года. В составе «горожан» бразилец провёл 372 матча, в которых 168 раз сыграл «на ноль». За время в клубе вратарь стал обладателем 18 трофеев. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.

Материалы по теме
Официально
Полузащитник Марко Асенсио пополнил состав «Фенербахче»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android