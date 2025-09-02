Дмитрий Парфёнов назвал команды, которые удивили на старте сезона РПЛ

Российский тренер Дмитрий Парфёнов назвал команды, которые удивили его на старте сезона Мир РПЛ. Так, Парфёнов отметил «Балтику», «Локомотив» и ЦСКА.

«Удивляет место «Балтике» в таблице. Они так ровно идут от матча к матчу. Это одно из удивлений. Думаю, и «Локомотив» можно отнести туда. Хотя, если брать прошлый сезон, они тоже хорошо начинали. Здесь добавилась группа опытных игроков, а те футболисты, которые были, — стали на год старше. Ещё никто не дёргался: оставили тренера и штаб. Руденко, Бакаев и Комличенко — хорошее подспорье. Добавилась конкуренция — игроки друг друга хорошо толкают.

Назову ещё ЦСКА. Не то что удивило. Они последние полгода хорошо прошли — стабильно, ровно и без перепадов. Может, какая-то эмоциональность добавилась. Игра стилистически немножко поменялась. Изменилась она из-за расстановки. Момент прессинга также остался. Просто виденье тренера и какая-то эмоция игроков. Посмотрим, насколько хватит», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.