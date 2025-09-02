Скидки
Главная Футбол Новости

Дмитрий Парфёнов назвал команды, которые удивили на старте сезона РПЛ

Дмитрий Парфёнов назвал команды, которые удивили на старте сезона РПЛ
Российский тренер Дмитрий Парфёнов назвал команды, которые удивили его на старте сезона Мир РПЛ. Так, Парфёнов отметил «Балтику», «Локомотив» и ЦСКА.

«Удивляет место «Балтике» в таблице. Они так ровно идут от матча к матчу. Это одно из удивлений. Думаю, и «Локомотив» можно отнести туда. Хотя, если брать прошлый сезон, они тоже хорошо начинали. Здесь добавилась группа опытных игроков, а те футболисты, которые были, — стали на год старше. Ещё никто не дёргался: оставили тренера и штаб. Руденко, Бакаев и Комличенко — хорошее подспорье. Добавилась конкуренция — игроки друг друга хорошо толкают.

Назову ещё ЦСКА. Не то что удивило. Они последние полгода хорошо прошли — стабильно, ровно и без перепадов. Может, какая-то эмоциональность добавилась. Игра стилистически немножко поменялась. Изменилась она из-за расстановки. Момент прессинга также остался. Просто виденье тренера и какая-то эмоция игроков. Посмотрим, насколько хватит», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

