Главная Футбол Новости

Парфёнов — о «Спартаке»: когда так стартуешь, вопросы будут к любому

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о давлении на главного тренера красно-белых Деяна Станковича из-за не самого удачного старта команды в сезоне.

«Понятно, что вокруг Станковича было недовольство. «Спартак» — большой клуб с большими задачами. Конечно, когда ты так стартуешь, будут вопросы к любому: Станковичу, Аленичеву, Романцеву — к кому угодно. Нормальное давление для больших клубов. Что здесь такого? Мы видим, какое давление на «Динамо», на «Зенит». Команды борются за большие задачи — отсюда и давление. В том числе и журналисты создают это», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После семи матчей красно-белые набрали 11 очков и занимают шестое место. В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с московским «Динамо».

