CAS отклонил апелляцию «Динамо» на решение по Матиасу Норманну

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил иск московского «Динамо» к норвежскому полузащитнику Матиасу Норманну. Об этом сообщает ТАСС на слова неназванного представителя пресс-службы CAS. Напомним, в 2024 году генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что жалоба «Динамо» на действия Норманна удовлетворена в палате Международной федерации футбола (ФИФА), которая обязала игрока выплатить клубу компенсацию. 13 мая Пивоваров рассказал ТАСС, что клуб подал апелляцию в CAS на решение по норвежскому полузащитнику, так как хочет получить больше денег. 16 мая CAS зарегистрировал иск «Динамо» к футболисту и клубу «Аль-Раед» из Саудовской Аравии

Напомним, в апреле стало известно, что CAS признал Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом». Летом 2023 года, играя в аренде за «Динамо», Матиас в одностороннем порядке расторг соглашение с ростовским клубом и уехал в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне 28-летний опорный полузащитник провёл 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Норманна в € 2,8 млн.

