«Он был важной частью «Манчестер Сити». В «Ноттингеме» высказались о переходе Зинченко

Генеральный менеджер «Ноттингем Форест» Росс Уилсон высказался о переходе в клуб украинского защитника Александра Зинченко.

«Послужной список Алекса говорит сам за себя. Он был важной частью чрезвычайно успешной команды «Манчестер Сити» и в последние годы играл значимую роль в «Арсенале». Он привнесёт в «Ноттингем Форест» бесценный опыт, и мы рады, что этим летом он пополнил наш состав.

Всё лето мы усердно работали над тем, чтобы создать конкурентоспособную команду, в которой сочетаются молодость и опыт. Алекс — отличное дополнение к команде, и мы уверены, что он окажет большое влияние как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Ноттингем Форест».