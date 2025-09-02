Эдуард Мор: Кордоба порой переходит грань, но в матче с ЦСКА он не заслуживал удаления

Известный российский экс-футболист Эдуард Мор высказался о поведении форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, где ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» — 1:1. Колумбиец получил красную карточку за удар шипами по руке соперника.

«Я считаю, что в матче с ЦСКА Кордоба не заслуживал удаления. Да, мы знаем, что он порой переходит грань, но Кордоба всегда отдаётся игре. Не бывает такого, что он выпадает из игры — всегда максимально активен. Ему нужно быть спокойнее, но он абсолютно не заслуживал красную карточку», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.