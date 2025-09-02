Скидки
«Страсбург» приобрёл у «Челси» крайнего защитника

Крайний защитник Бенджамин Чилуэлл продолжит карьеру во французском клубе «Страсбург», перейдя из лондонского «Челси». Футболист подписал контракт до лета 2027 года.

«Мы благодарим Чилли за его усилия на протяжении всего времени работы в клубе и желаем ему всего наилучшего в начале новой главы его карьеры», — говорится в заявлении на официальном сайте английского клуба.

Чилуэлл перешёл в «Челси» в летом 2020 года. За это время защитник успел принять участие в 107 матчах клуба, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач. В составе лондонцев футболист стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

