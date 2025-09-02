«Примитивный футбол». Григорян оценил ближайшего соперника сборной России

Российский тренер Александр Григорян оценил предстоящего соперника сборной России по футболу — национальную команду Иордании. Россияне встретятся с иорданцами 4 сентября. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Очень скромная сборная, которая играет в достаточно примитивный футбол. Даже с равными себе соперниками большую часть матча строит философию в атаке на простоте. Мяч достаточно медленно циркулирует, схема 3–4–3, но, как правило, это превращается в 5–4–1.

Видно, что состав ротируется минимально, внутри царит атмосфера семьи. Это часто бывает в таких средненьких командах, когда сборная, как семья, бьётся в каждом матче», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».