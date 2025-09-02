Кирилл Глебов обозначил, почему он ранее сказал, что в ЦСКА запрещено есть мясо

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов обозначил, почему ранее говорил, что в ЦСКА запрещено есть мясо. Напомним, недавно Глебов и другие игроки армейцев отмечали, что новый диетолог клуба запретил футболистам употреблять говядину.

— Зачем ты ляпнул, что Фабио запретил мясо? Клуб это тут же опроверг.

— Как-то вырвалось. На ужине перед игрой нам сказали, что нет мяса. И Круг такой: «Мясо запретили». В голове как-то и засело — и я сказал про запрет. Назавтра ко мне подходит Эдуард Николаевич Безуглов: «Ты что там наделал? Никто тебе ничего не запрещал». Только тут я подумал: да, это лишнее было. Безо всякой уверенности озвучил недостоверный факт. Потом к нам ещё раз подошли и сказали: «Ешь мяса сколько хочешь», — приводит слова Глебова Sport24.

