Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: «Спартак» — самая непредсказуемая команда, абсолютные качели
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о московском клубе. По мнению экс-игрока, красно-белым не хватает стабильности.

«Спартак» — самая непредсказуемая команда. Тяжелее всего предугадать их результат. Когда команда играет дома и кажется, что должна разносить соперника, у «Спартака» всегда проблемы. Когда наоборот — красное-белые играют хорошо. У других команд есть какая-то закономерность, а «Спартак» — абсолютные качели. Хотелось бы видеть больше стабильности», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После семи матчей красно-белые набрали 11 очков и занимают шестое место. В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с московским «Динамо».

Новости. Футбол
