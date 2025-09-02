Скидки
Назван лучший голкипер 7-го тура РПЛ по количеству сейвов

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие футболисты по нескольким основным статистическим показателям. В частности, был отмечен лучший голкипер тура по количеству отраженных ударов — им стал вратарь «Пари НН» Никита Медведев. Он совершил шесть сейвов в матче с «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

Матч состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». После этого успеха подопечные Сергея Семака поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков после семи матчей. Нижегородцы остались с тремя очками и находятся на предпоследней, 15-й строчке.

