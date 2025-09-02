Назван лучший голкипер 7-го тура РПЛ по количеству сейвов
Поделиться
Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие футболисты по нескольким основным статистическим показателям. В частности, был отмечен лучший голкипер тура по количеству отраженных ударов — им стал вратарь «Пари НН» Никита Медведев. Он совершил шесть сейвов в матче с «Зенитом» (0:2).
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47' 2:0 Кассьерра – 72'
Матч состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». После этого успеха подопечные Сергея Семака поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков после семи матчей. Нижегородцы остались с тремя очками и находятся на предпоследней, 15-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
12:10
-
12:04
-
12:04
-
12:01
-
11:55
-
11:53
-
11:47
-
11:46
-
11:45
-
11:34
-
11:33
-
11:32
-
11:03
-
10:54
-
10:49
-
10:30
-
10:27
-
10:20
-
10:08
-
10:04
-
09:57
-
09:51
-
09:48
-
09:40
-
09:01
-
09:00
-
08:36
-
08:30
-
07:43
-
07:40
-
07:24
-
07:00
-
06:47
-
06:40
-
06:20