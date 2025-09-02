Назван лучший голкипер 7-го тура РПЛ по количеству сейвов

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие футболисты по нескольким основным статистическим показателям. В частности, был отмечен лучший голкипер тура по количеству отраженных ударов — им стал вратарь «Пари НН» Никита Медведев. Он совершил шесть сейвов в матче с «Зенитом» (0:2).

Матч состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». После этого успеха подопечные Сергея Семака поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков после семи матчей. Нижегородцы остались с тремя очками и находятся на предпоследней, 15-й строчке.