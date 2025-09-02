Мануэль Аканджи перешёл из «Манчестер Сити» в миланский «Интер»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи продолжит карьеру в итальянском «Интере». Швейцарский защитник перешёл в команду из Серии А на правах аренды с возможностью выкупа или обязательством выкупа при соблюдении определённых условий.

«Спокойствие, умиротворённость и тихая сила: именно с этими замечательными качествами Мануэль Аканджи знакомится с болельщиками «нерадзурри» и готовится начать своё приключение с «Интером». Добро пожаловать, Мануэль!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Защитник является воспитанником швейцарского футбола, выступал за «Винтертур», «Базель» и дортмундскую «Боруссию». С 2017 года он играет за сборную Швейцарии. Контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 28 млн.