В Казахстане высказались о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов высказался о предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Кайратом» и мадридским «Реалом».

«До этого мероприятия проводились, мы увидели, что наша инфраструктура готова проводить события такого масштаба. Тем более что приедет самая сильная команда — «Реал», и есть свои квоты по линии УЕФА. Сегодня наш футбол набирает обороты, наша инфраструктура подходит по всем стандартам. Поле готово, стадион четвёртой категории по оценке УЕФА. Вы увидели, как футбол объединяет и подаёт надежды людям. Это передаётся и на другие виды спорта. Если мы привезём мировую науку и вложим в наших спортсменов, будем создавать академии, то с нашим духом народа и характером спортсменов мы будем завоёвывать высокие места», — приводит слова Мырзабосынова Sports.kz.

«Кайрат» впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только «Астане» в 2015 году.