Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Казахстане высказались о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Реалом»

В Казахстане высказались о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов высказался о предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Кайратом» и мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«До этого мероприятия проводились, мы увидели, что наша инфраструктура готова проводить события такого масштаба. Тем более что приедет самая сильная команда — «Реал», и есть свои квоты по линии УЕФА. Сегодня наш футбол набирает обороты, наша инфраструктура подходит по всем стандартам. Поле готово, стадион четвёртой категории по оценке УЕФА. Вы увидели, как футбол объединяет и подаёт надежды людям. Это передаётся и на другие виды спорта. Если мы привезём мировую науку и вложим в наших спортсменов, будем создавать академии, то с нашим духом народа и характером спортсменов мы будем завоёвывать высокие места», — приводит слова Мырзабосынова Sports.kz.

«Кайрат» впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только «Астане» в 2015 году.

Материалы по теме
Адиев — о выходе «Кайрата» в ЛЧ: феноменальный результат для клуба и всего Казахстана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android