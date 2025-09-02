«Хотел бы равняться». Гарет Бэйл объяснил, почему Стефен Карри является примером для него

Бывший нападающий мадридского «Реала» валлийский футболист Гарет Бэйл высказался о четырёхкратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американце Стефене Карри.

«Я бы сказал, что американские спортсмены, как по мне, делают всё правильно. Не знаю, может, в США больше возможностей. Для меня великолепным примером является Стеф Карри. Знаю, он всё ещё играет, но вы можете увидеть, что он действительно вложился в бизнес, занимаясь тем, что ему нравится, будь то благотворительность или зарабатывание денег.

Он готовится к завершению карьеры. Конечно, он сосредоточен на том, чем занимается сейчас, но, как по мне, он отлично справляется, и я хотел бы на него равняться», — сказал Бэйл в подкасте Front Office Sports.