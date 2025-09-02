Скидки
«Хотел бы равняться». Гарет Бэйл объяснил, почему Стефен Карри является примером для него

«Хотел бы равняться». Гарет Бэйл объяснил, почему Стефен Карри является примером для него
Бывший нападающий мадридского «Реала» валлийский футболист Гарет Бэйл высказался о четырёхкратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американце Стефене Карри.

«Я бы сказал, что американские спортсмены, как по мне, делают всё правильно. Не знаю, может, в США больше возможностей. Для меня великолепным примером является Стеф Карри. Знаю, он всё ещё играет, но вы можете увидеть, что он действительно вложился в бизнес, занимаясь тем, что ему нравится, будь то благотворительность или зарабатывание денег.

Он готовится к завершению карьеры. Конечно, он сосредоточен на том, чем занимается сейчас, но, как по мне, он отлично справляется, и я хотел бы на него равняться», — сказал Бэйл в подкасте Front Office Sports.

