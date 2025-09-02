Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: Талалаев — тренер современного направления, а не подражатель чьих-то идей

Юрий Сёмин: Талалаев — тренер современного направления, а не подражатель чьих-то идей
Аудио-версия:
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин оценил выступления «Балтики» под руководством Андрея Талалаева. По итогам семи стартовых туров калининградцы идут на третьм месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Успехи «Балтики» на старте сезона удивительны. Надо отметить большой успех Талалаева. На сегодняшний момент он является важной фигурой в «Балтике», которая занимает видное место в РПЛ. Талалаев создал отличную психологию внутри команды. Это тренер, который не забывает хорошие старые направления, но при этом внедряет новое. У него есть стержень.

Талалаев — очень рабочий человек. Если есть работа, он идёт в любую команду. Это тренер современного направления, а не подражатель чьих-то идей. Талалаев видит, что можно сделать с составом, и танцует от игроков. Нет какой-то искусственной идеи, есть реальность. Он достаточно успешен во всех командах. Это лишний раз говорит о недалёких руководителях, которые не продлевали с ним контракт. В «Балтике» у него полное взаимодействие», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Балтика» снова выиграла — и уже вторая в РПЛ! А Дзюбе разбили голову. Видео
«Балтика» снова выиграла — и уже вторая в РПЛ! А Дзюбе разбили голову. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android