Исак: мне всегда нравилось играть с «Ливерпулем», надеюсь, играть за них будет ещё лучше

Новичок «Ливерпуля» Александер Исак высказался о предстоящих выступлениях на домашнем стадионе клуба «Энфилде» в качестве игрока мерсисайдцев.

— Будучи игроком, вы добились определённых успехов в матчах против «Ливерпуля». Каково было играть против «Ливерпуля» в качестве соперника, против таких игроков, как Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате и других? Насколько сложным это было испытание?

— Конечно, это очень сложно. Мы говорим о лучших защитниках мира. Так что это серьёзный вызов. Но лично мне нравятся такие испытания, мне нравится играть против лучших и проверять себя. Мне всегда нравилось играть против «Ливерпуля», и я надеюсь, что играть за «Ливерпуль» будет ещё лучше.

— Играть на «Энфилде» сейчас, будучи игроком «Ливерпуля». Насколько захватывающей является эта перспектива?

— Это так волнительно. Думаю, это сложно передать словами, нужно самому это пережить, а потом объяснить. Думаю, мы все знаем, что такое «Ливерпуль», и болельщики тоже знают, что они собой представляют. Так что да, с нетерпением жду возможности испытать это, — приводит слова Исака официальный сайт «Ливерпуля».