Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанлуиджи Доннарумма перешёл из «ПСЖ» в «Манчестер Сити»

Джанлуиджи Доннарумма перешёл из «ПСЖ» в «Манчестер Сити»
Комментарии

«Манчестер Сити» на своём официально сайте объявил о переходе голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы. Стороны подписали контракт до лета 2030 года.

Фото: Манчестер Сити

По данным разных источников, трансфер итальянского вратаря обошёлся «Сити» в сумму от € 35 млн до € 39 млн.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, 17 из которых он отыграл «на ноль».

На протяжении своей карьеры Доннарумма четыре раза выиграл чемпионат Франции, дважды — Кубок страны и трижды — Суперкубок. В составе «ПСЖ» итальянец также взял Лигу чемпионов. С «Миланом» вратарь брал Суперкубок Италии, а в составе сборной становился чемпионом Европы.

Материалы по теме
Доннарумма опубликовал пост по случаю прощания с Парижем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android