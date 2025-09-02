Джанлуиджи Доннарумма перешёл из «ПСЖ» в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на своём официально сайте объявил о переходе голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы. Стороны подписали контракт до лета 2030 года.

Фото: Манчестер Сити

По данным разных источников, трансфер итальянского вратаря обошёлся «Сити» в сумму от € 35 млн до € 39 млн.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, 17 из которых он отыграл «на ноль».

На протяжении своей карьеры Доннарумма четыре раза выиграл чемпионат Франции, дважды — Кубок страны и трижды — Суперкубок. В составе «ПСЖ» итальянец также взял Лигу чемпионов. С «Миланом» вратарь брал Суперкубок Италии, а в составе сборной становился чемпионом Европы.