Эдуард Мор: успех «Балтики» — очень хорошая работа Талалаева

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об успехах «Балтики» на старте сезона Мир РПЛ. Напомним, после семи туров калининградская команда занимает третье место в турнирной таблице.

«С учётом графика «Балтики», их результаты более чем удивительны. На старте сезона были одни выездные матчи. Такие успехи связаны с Талалаевым. У «Балтики» большая обойма игроков. Пришли 10 новичков, но при этом команда в основном играет теми, кто выходил из Первой лиги. Новички только постепенно подпускаются к играм. Очень хорошая работа Талалаева.

Футболисты выступают с большим желанием, и они не избалованы. В «Балтике» каждый футболист из кожи вон лезет, чтобы доказать Талалаеву и болельщикам. Играют очень заряженно, а также хорошо подготовлены тактически. Думал, этого запала хватит на туров пять, но они продолжают поддерживать этот темп», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.