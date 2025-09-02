Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: успех «Балтики» — очень хорошая работа Талалаева

Эдуард Мор: успех «Балтики» — очень хорошая работа Талалаева
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об успехах «Балтики» на старте сезона Мир РПЛ. Напомним, после семи туров калининградская команда занимает третье место в турнирной таблице.

«С учётом графика «Балтики», их результаты более чем удивительны. На старте сезона были одни выездные матчи. Такие успехи связаны с Талалаевым. У «Балтики» большая обойма игроков. Пришли 10 новичков, но при этом команда в основном играет теми, кто выходил из Первой лиги. Новички только постепенно подпускаются к играм. Очень хорошая работа Талалаева.

Футболисты выступают с большим желанием, и они не избалованы. В «Балтике» каждый футболист из кожи вон лезет, чтобы доказать Талалаеву и болельщикам. Играют очень заряженно, а также хорошо подготовлены тактически. Думал, этого запала хватит на туров пять, но они продолжают поддерживать этот темп», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Игроков в такие моменты надо ставить на место». И. Федотов — о матче «Акрона» и «Балтики»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android