Агент Сантоса: Дуглас рад, что его вызвали играть за самую престижную сборную в мире

Агент Тияго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, поделился эмоциями от вызова своего клиента в сборную Бразилии на сентябрьский сбор.

«Дугласа Сантоса вызвали играть за самую престижную национальную команду в мировой истории! Вероятно, он рад этому. Я считаю, не стоит спрашивать бразильского спортсмена, насколько хорошо быть вызванным играть за Бразилию», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сентябре 2025-го сборная Бразилии сразится с национальными командами Чили и Боливии в рамках отборочного раунда к чемпионату мира — 2026.