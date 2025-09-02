Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Сантоса: Дуглас рад, что его вызвали играть за самую престижную сборную в мире

Агент Сантоса: Дуглас рад, что его вызвали играть за самую престижную сборную в мире
Комментарии

Агент Тияго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, поделился эмоциями от вызова своего клиента в сборную Бразилии на сентябрьский сбор.

«Дугласа Сантоса вызвали играть за самую престижную национальную команду в мировой истории! Вероятно, он рад этому. Я считаю, не стоит спрашивать бразильского спортсмена, насколько хорошо быть вызванным играть за Бразилию», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сентябре 2025-го сборная Бразилии сразится с национальными командами Чили и Боливии в рамках отборочного раунда к чемпионату мира — 2026.

Материалы по теме
Видео
Дуглас Сантос и Луис Энрике провели первую тренировку в расположении сборной Бразилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android