Агент Агкацева высказался об отъезде вратаря из расположения сборной России из-за травмы

Футбольный агент Марат Арчегов, представляющий интересы вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, высказался об отъезде голкипера из расположения сборной России из-за травмы.

«Никакой серьёзной травмы у Станислава нет — просто решили дать отдохнуть, чтобы не усугубить микроповреждение. Он второй сезон играет без замен, поэтому в любом случае определённые нагрузки имеют место быть. В клубе и в сборной посчитали, что будет правильно дать ему отдохнуть в эту паузу. У него незначительная травма, с которой сталкивается любой футболист. Ни о каком рецидиве речи не идёт», — сказал Арчегов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

