Доннарумма выступил с заявлением после перехода из «ПСЖ» в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма выступил с заявлением после перехода в стан «горожан» из французского «ПСЖ».

«Подписание контракта с «Манчестер Сити» — это особенный момент для меня. Я присоединяюсь к команде, укомплектованной талантами мирового уровня, и к команде, которую возглавляет один из величайших тренеров в истории футбола. Это клуб, в который хотел бы перейти каждый игрок в мире!

Я с восхищением наблюдал за «Манчестер Сити» на протяжении многих лет, поэтому теперь иметь возможность играть за этот клуб — огромная честь и привилегия. Не могу дождаться встречи со своими новыми товарищами по команде, персоналом и болельщиками. Игра на стадионе «Этихад» будет для меня очень особенной.

Очень взволнован тем, что ждёт меня впереди, и могу обещать, что отдам абсолютно всё, чтобы попытаться помочь клубу добиться ещё большего успеха», — цитирует Доннарумму сайт «Манчестер Сити».