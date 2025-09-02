Экс-звезда «Барселоны» дал совет «Кайрату» на матчи с грандами в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб отреагировал на выход «Кайрата» в основной этап Лиги чемпионов. Напомним, в раунде плей-офф «Кайрат» обыграл «Селтик» 0:0 (3:2 пен.) и впервые в своей истории вышел в финальную часть престижнейшего еврокубкового турнира.

«Это замечательная жеребьёвка для всего Казахстана — в страну приедут самые звёздные команды. Будет большой ажиотаж, а футболисты получат невероятный опыт. Выйти на стадион мирового гранда… Желаю им насладиться каждым моментом. «Кайрату» нужно просто играть и никого не бояться», — приводит слова Глеба Sports.kz.

«Кайрат» впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только «Астане» в 2015 году. В рамках общего этапа ЛЧ «Кайрат» сыграет с мадридским «Реалом», «Интером», «Брюгге», «Арсеналом», «Олимпиакосом», «Спортингом», «Пафосом» и «Копенгагеном».