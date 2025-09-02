Скидки
«Благодарю вас за пережитые вместе моменты». Акинфеев поздравил Черчесова с днём рождения

«Благодарю вас за пережитые вместе моменты». Акинфеев поздравил Черчесова с днём рождения
Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, ранее выступавший за сборную России, поздравил экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова с днём рождения. Специалисту, ныне возглавляющему грозненский «Ахмат» исполнилось 62 года.

«Станислав Саламович, с днём рождения! Желаю крепкого здоровья, благополучия и благодарю вас за пережитые вместе моменты», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Ранее Станислав Черчесов работал с такими командами, как «Ференцварош», «Легия», «Спартак», московское «Динамо», «Амкар» и «Терек» (ныне — «Ахмат»). Также российский тренер возглавлял сборную Казахстана.

