Дмитрий Булыкин объяснил, почему «Локомотив» упустил победу во втором матче подряд

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался об игре и результатах «Локомотива» после ничьей в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

«Локомотив» упускает победы, потому что отдаёт инициативу сопернику. Расслабляется и удерживает счёт. Другие команды уже вторую игру подряд наказывают «Локомотив» за это. Нужно не допускать таких моментов, тогда всё будет хорошо. Счёт 2:0 — хорошее преимущество, которое позволяет довести игру до победы.

Мне кажется, что «Локомотиву» не хватает агрессивности, а также со стороны тренерского штаба были произведены не совсем удачные замены. Рамирес ошибся в матче с «Ростовом», а Комличенко — с «Крыльями Советов». Хотя считаю, что в последнем матче судейское решение очень сильно повлияло. По духу футбола это должен быть гол, потому что Комличенко первым сыграл на мяче. Отменённый гол мог негативно психологически повлиять на «Локомотив» и положительно — на «Крылья», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.