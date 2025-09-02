Юрий Сёмин: судья не соответствовал уровню игры ЦСКА и «Краснодара»

Бывший тренер ряда российских клубов Юрий Сёмин высказался о судействе в центральном матче 7-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Главным арбитром этой встречи выступил Рафаэль Шафеев.

«В эпизоде с Кордобой можно разобраться, если хотя бы чуть-чуть играл в футбол. Кордоба поднял ногу и понял, что не успевает за мячом, поэтому начал её убирать. Он даже не дотронулся до Мойзеса. Там даже жёлтой карточки не должно быть. Это мы берём только один момент. Судья в целом не справился с матчем. Он не соответствовал уровню игры ЦСКА и «Краснодара». Уровень был очень высокий.

Ещё момент. Нельзя игрокам отнимать столько времени у зрителей. Вместо имитированных падений и травм нужно вставать и бежать дальше. Болельщикам это будет больше нравится, такое пойдёт на пользу футболу. Дайте играть! Если ты понимаешь футбол и видишь, что игрок имитирует — пусть лежит, и команда играет вдесятером. Пускай посчитают, сколько времени теряется на этих падениях — статистика будет не в сторону футбола», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.