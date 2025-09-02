Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Манчестер Сити» прокомментировали трансфер Доннаруммы из «ПСЖ»

В «Манчестер Сити» прокомментировали трансфер Доннаруммы из «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Манчестер Сити» Угу Виана прокомментировал переход итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ».

«Родословная Джанлуиджи, его качество и послужной список говорят сами за себя. Мы все очень рады, что он присоединился к «Манчестер Сити». Он накопил богатый опыт игры на высшем уровне и знает, что требуется для достижения успеха в долгосрочной перспективе.

С юных лет он играл на самом высоком уровне. Это необычно для вратаря и означает, что он прибыл в Манчестер как один из лучших в мире на своей позиции.

Нет сомнений, что Джанлуиджи привнесёт ещё больше качества в нашу вратарскую линию. Мы очень рады приветствовать Джанлуиджи в «Манчестер Сити» и желаем ему всего наилучшего во время его пребывания у нас», — приводит слова Вианы официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Официально
Эдерсон перешёл из «Манчестер Сити» в «Фенербахче»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android