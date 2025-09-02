В «Манчестер Сити» прокомментировали трансфер Доннаруммы из «ПСЖ»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Угу Виана прокомментировал переход итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ».

«Родословная Джанлуиджи, его качество и послужной список говорят сами за себя. Мы все очень рады, что он присоединился к «Манчестер Сити». Он накопил богатый опыт игры на высшем уровне и знает, что требуется для достижения успеха в долгосрочной перспективе.

С юных лет он играл на самом высоком уровне. Это необычно для вратаря и означает, что он прибыл в Манчестер как один из лучших в мире на своей позиции.

Нет сомнений, что Джанлуиджи привнесёт ещё больше качества в нашу вратарскую линию. Мы очень рады приветствовать Джанлуиджи в «Манчестер Сити» и желаем ему всего наилучшего во время его пребывания у нас», — приводит слова Вианы официальный сайт клуба.