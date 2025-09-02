«Челси» отозвал форварда из аренды в «Сандерленде» меньше, чем через месяц после перехода

Лондонский «Челси» отозвал из аренды в «Сандерленде» испанского нападающего Марка Гиу. Форвард стал игроком «чёрных котов» в начале августа этого года.

«Челси» может подтвердить, что нападающий Марк Гиу был отозван из аренды в «Сандерленде». 19-летний игрок провёл три матча за время своего пребывания на «Стэдиум оф Лайт» и забил гол в игре Кубка лиги с «Хаддерсфилд Таун», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Марк Гиу является воспитанником «Барселоны», на раннем этапе карьеры он также выступал за эту команду. В 16 матчах прошедшего клубного сезона испанец забил шесть голов. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока оценивается в € 8 млн.