В махачкалинском «Динамо» оценили вероятность перехода Пальцева в «Краснодар»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что с большой долей вероятности защитник Валентин Пальцев перейдёт в «Краснодар». Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» практически договорился с «Динамо» о переходе Пальцева.

«С большой долей вероятности Валентин может оказаться в «Краснодаре», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Пальцев выступает за махачкалинское «Динамо» с лета 2024 года. В минувшем сезоне на счету 23-летнего центрального защитника 34 матча и одна голевая передача за бело-голубых в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. В текущей кампании россиянин провёл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. «Краснодар» после семи туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Динамо» Махачкала располагается на 11-й строчке.