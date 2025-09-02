«Ювентус» объявил о трансфере нападающего сборной Косово

Туринский «Ювентус» объявил о переходе нападающего сборной Косово Эдона Жегровы из французского «Лилля». Футболист подписал контракт с «бьянконери» до 2030 года.

«Жегрова обладает талантом, скоростью и техничным арсеналом, что усилит атакующий потенциал «Ювентуса». Способный играть на обоих флангах, он станет новым оружием в распоряжении тренера Игоря Тудора», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

26-летний футболист начинал карьеру в «Генке», а в 2019 году перешёл в «Базель». В 2022 году форвард стал футболистом «Лилля». В составе сборной Косово Жегова провёл 34 матча, в которых забил четыре гола.