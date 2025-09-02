Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» объявил о трансфере нападающего сборной Косово

«Ювентус» объявил о трансфере нападающего сборной Косово
Комментарии

Туринский «Ювентус» объявил о переходе нападающего сборной Косово Эдона Жегровы из французского «Лилля». Футболист подписал контракт с «бьянконери» до 2030 года.

«Жегрова обладает талантом, скоростью и техничным арсеналом, что усилит атакующий потенциал «Ювентуса». Способный играть на обоих флангах, он станет новым оружием в распоряжении тренера Игоря Тудора», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

26-летний футболист начинал карьеру в «Генке», а в 2019 году перешёл в «Базель». В 2022 году форвард стал футболистом «Лилля». В составе сборной Косово Жегова провёл 34 матча, в которых забил четыре гола.

Материалы по теме
Официально
«Атлетико» Мадрид объявил о переходе Николаса Гонсалеса из «Ювентуса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android