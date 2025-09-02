Скидки
Наумов: Альба — опытный тренер, в «Ростове» могут дать шанс до конца первой части сезона

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о перспективах главного тренера «Ростова» Джонатана Альбы.

«К сожалению, Альба не справляется в «Ростове». В клубе всегда были нелёгкие времена: постоянная тасовка состава и уход лидеров. Но Карпину удавалось с этим справляться, а Альбе — нет. Конечно, ему могут дать шанс до конца первой части сезона, ведь Джонатан — опытный тренер. Но мне кажется, что терпение у руководства «Ростова» лопнет, и с Альбой расстанутся», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, с пятью очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре 14 сентября ростовчане сыграют дома с ЦСКА.

