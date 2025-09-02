«Ахмат» объявил о переходе марокканского нападающего

Пресс-служба грозненского «Ахмата» объявила о переходе марокканского нападающего Анаса Эль Махрауи. Контракт между футболистом и клубом рассчитан до 2029 года.

«Ахмат» заключил долгосрочный контракт с нападающим марокканского клуба «Мекнес» Анасом Эль Махрауи. Футболист сборной Марокко будет выступать за грозненский клуб в течение ближайших четырёх сезонов. Эль Махрауи присоединится к коллективу в ближайшие дни, когда команда возобновит тренировочный процесс после нескольких выходных дней.

В прошлом сезоне 24-летний форвард сыграл 30 матчей за «Мекнес», в которых забил 10 голов и отдал три голевые передачи. Мы желаем Анасу много игр, голов и побед с «Ахматом», — сказано в сообщении пресс-службы «Ахмата», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, после семи туров Мир РПЛ «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.