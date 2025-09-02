Дмитрий Булыкин: мы больше говорим о судьях и их решениях, чем о футболе

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о судействе в российском футболе.

«На мой взгляд, судейские решения становятся более нефутбольными. Они должны соответствовать духу футбола и не портить игру, как это произошло и в матче «Локомотив» — «Крылья Советов» и во встрече ЦСКА — «Краснодар». Было много моментов, которые судья расценил не в духе футбола. В последнее время мы больше говорим о судьях и их решениях, чем о футболе, который в игре ЦСКА и «Краснодара» был практически европейского уровня.

Хотелось бы больше обсуждать тот же гол «Локомотива» с углового, когда команда красиво разыграла. Но мы разбираем, почему судья лишил Комличенко гола, который тоже был хорош. То же самое было и во встрече ЦСКА — «Краснодар». Арбитр мог принять другие решения, и тогда игра пошла бы в другом русле. Но ошибка при удалении Кордобы стала судьбоносной», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.