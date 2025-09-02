Николай Наумов: Осинькин — неплохой выбор для «Сочи»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о готовящемся назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера «Сочи». Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что Осинькин станет новым главным тренером южной команды.

«Что касается отставки Морено из «Сочи», если нет результата — тренера увольняют. У «Сочи» неплохая команда: они взяли в аренду хороших футболистов, однако поставленной игры нет совсем. Видно, что функционально и тактически команда выглядит очень плохо, отсюда такие результаты. Решение об отставке Морено логично.

Осинькин — опытный человек в вопросе спасения команды из низа турнирной таблицы. Он работал в «Крыльях Советов», где дела шли не очень хорошо. При этом Игорь Витальевич знает многих футболистов «Сочи». Мне кажется, это очень неплохой выбор для клуба», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.