Вице-президент РФС: общение с УЕФА становится более конструктивным и человеческим

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев высказался о возможном возвращении российского футбола на международную арену. По его словам, общение с представителями УЕФА стало более конструктивным и человеческим.

«Честно говоря, я не умею размышлять категориями «верю — не верю» и «надеюсь — не надеюсь». Жизнь научила тому, что ты сегодня надеешься на что-то, а завтра появляется какой-то «чёрный лебедь», который полностью меняет всю картину. Но я вижу отношение международных федераций в целом: оно становится лучше. Вот это внушает оптимизм, а не геополитика. Люди потихонечку начинают более позитивно и конструктивно общаться. Есть люди на уровне того же УЕФА, и когда мы к ним приезжаем, общение становится более конструктивным, более человеческим», — приводит слова Соловьева Odds.