Александр Шикунов подтвердил, что трансфер игрока «Спартака-2» Коледина в «Риеку» сорвался

Функционер Александр Шикунов, близкий к «Спартаку-2» и агенту Павлу Андрееву, высказался о срыве трансфера Юрия Коледина из второй команды красно-белых в хорватский клуб «Риека». Переход не состоялся из-за американского инвестора, который пришёл в «Риеку».

«Переход футболиста «Спартака-2» Юрия Коледина в хорватскую «Риеку» сорвался из-за американского инвестора. Клуб очень его хотел, и всё было в процессе, но пришёл новый инвестор, и пошли нехорошие вещи. «Риека» даже ПАОКу в Лиге конференций со счётом 0:5 проиграла», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.