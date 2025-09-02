Сергей Песьяков: арбитрам Карасёву и Шадыханову я бы поставил плюс

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о работе арбитров Сергея Карасёва и Павла Шадыханова, обслуживавших матчи самарцев с «Локомотивом» (2:2) в рамках 7-го тура Мир РПЛ и с московским «Динамо» — 0:0 (5:4 пен.) — в рамках Фонбет Кубка России.

«Карасёву и Шадыханову я бы поставил плюс. Наверное, мой разговор с Шадыхановым пошёл на пользу (смеётся). Он же нас судил на Кубок. Поговорили после игры. Я ему свою точку зрения выразил, а он мне — свою. Он признался, что остался при собственном мнении.

Сказал, что в матче с «Краснодаром» в эпизоде со Сперцяном я не сыграл в мяч. А я вроде сыграл, чувствовал. Возможно, Сперцян играет — и одновременно мне в кулак попадает мяч, а по дуге уходит. Наверное, с двух метров бы попал. Уж точно не ударил так, как мяч полетел», — сказал Песьяков в беседе с корреспондент «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в «Локомотиве» заявили, что обратятся за разъяснениями в ЭСК РФС по поводу неназначенного пенальти в связи с незафиксированным фолом на Алексее Батракове в штрафной площади гостей со стороны Сергея Песьякова.