Сергей Песьяков: арбитрам Карасёву и Шадыханову я бы поставил плюс

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о работе арбитров Сергея Карасёва и Павла Шадыханова, обслуживавших матчи самарцев с «Локомотивом» (2:2) в рамках 7-го тура Мир РПЛ и с московским «Динамо» — 0:0 (5:4 пен.) — в рамках Фонбет Кубка России.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

«Карасёву и Шадыханову я бы поставил плюс. Наверное, мой разговор с Шадыхановым пошёл на пользу (смеётся). Он же нас судил на Кубок. Поговорили после игры. Я ему свою точку зрения выразил, а он мне — свою. Он признался, что остался при собственном мнении.

Сказал, что в матче с «Краснодаром» в эпизоде со Сперцяном я не сыграл в мяч. А я вроде сыграл, чувствовал. Возможно, Сперцян играет — и одновременно мне в кулак попадает мяч, а по дуге уходит. Наверное, с двух метров бы попал. Уж точно не ударил так, как мяч полетел», — сказал Песьяков в беседе с корреспондент «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в «Локомотиве» заявили, что обратятся за разъяснениями в ЭСК РФС по поводу неназначенного пенальти в связи с незафиксированным фолом на Алексее Батракове в штрафной площади гостей со стороны Сергея Песьякова.

И. Федотов — о столкновении Песьякова и Батракова: никто не назначит за такое пенальти
