В «Баварии» рассказали о поведении Джексона на фоне возможного срыва перехода из «Челси»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о переходе нападающего Николаса Джексона на правах аренды из лондонского «Челси». Напомним, после приезда форварда в Германию переход оказался на грани срыва.

«Даже в сложной ситуации… Нико Джексон никогда не беспокоился и не сомневался. Он просто сказал: «Хочу быть здесь и играть за «Баварию». Это было впечатляюще. Мы сделали всё возможное, чтобы это произошло», — приводит слова Эберля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Джексон перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Помимо этого, Николас защищает цвета национальной команды Сенегала.

