В «Зените» высказались о лимите на легионеров в РПЛ

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов считает, что в обсуждении вопроса лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге необходимо отталкиваться от вектора, определённого министерством спорта страны.

«Про лимит сказано много, но главное — есть позиция министерства спорта: общий вектор определён. Хорошо, что есть время для открытой работы и диалога, в рамках обсуждения и разработки финального проекта будут приглашены все заинтересованные субъекты футбола и ключевые институты индустрии. У всех одна цель — развитие и популяризация футбола в стране», — приводит слова Зырянова «РИА Новости Спорт».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

