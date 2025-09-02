Исак: мне есть что дать «Ливерпулю», хочу провести отличный сезон

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак выразил надежду, что ему удастся провести хороший сезон в новом клубе.

— Ранее вы говорили, что чувствуете, как, перейдя сюда, сможете улучшить свою игру. Но какие качества вы хотите привнести в эту команду?

— Все. Думаю, мне есть что дать команде, и многое нужно улучшить. Я нападающий, но всегда хочу отдавать команде как можно больше, в основном голами, но и не только. Так что да, все.

— Насколько вы ждёте возможности присоединиться к атаке, в которую входят такие игроки, как Мохамед Салах, Коди Гакпо, Уго Экитике и Флориан Вирц?

— Да, я с нетерпением этого жду. Вы упомянули игроков мирового класса — они хорошо себя проявили, когда я играл за другую команду, и будет здорово оказаться в одном клубе. Надеюсь, что смогу проявить свои качества и внести свой вклад в команду. Хочу провести отличный сезон, — приводит слова Исака официальный сайт «Ливерпуля».