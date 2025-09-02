Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Исак: мне есть что дать «Ливерпулю», хочу провести отличный сезон

Исак: мне есть что дать «Ливерпулю», хочу провести отличный сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак выразил надежду, что ему удастся провести хороший сезон в новом клубе.

— Ранее вы говорили, что чувствуете, как, перейдя сюда, сможете улучшить свою игру. Но какие качества вы хотите привнести в эту команду?
— Все. Думаю, мне есть что дать команде, и многое нужно улучшить. Я нападающий, но всегда хочу отдавать команде как можно больше, в основном голами, но и не только. Так что да, все.

— Насколько вы ждёте возможности присоединиться к атаке, в которую входят такие игроки, как Мохамед Салах, Коди Гакпо, Уго Экитике и Флориан Вирц?
— Да, я с нетерпением этого жду. Вы упомянули игроков мирового класса — они хорошо себя проявили, когда я играл за другую команду, и будет здорово оказаться в одном клубе. Надеюсь, что смогу проявить свои качества и внести свой вклад в команду. Хочу провести отличный сезон, — приводит слова Исака официальный сайт «Ливерпуля».

Материалы по теме
Исак: мне всегда нравилось играть с «Ливерпулем», надеюсь, играть за них будет ещё лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android