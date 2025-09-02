Скидки
Гендиректор «Спартака» оценил результаты и игру команды в сезоне-2025/2026

Гендиректор «Спартака» оценил результаты и игру команды в сезоне-2025/2026


Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил игру и результаты московского клуба в нынешнем сезоне. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ по итогам семи стартовых туров.

«При взгляде на таблицу сейчас, наверное, неправильно говорить о чемпионстве. Правильно говорить о том, что нужно сконцентрироваться на победе в каждом ближайшем матче. Это самая правильная цель.

Не могу сказать, что мы безобразно играли в каждом матче этого сезона. Но, на мой взгляд, мы пока ещё не там, где должны быть. Поэтому сейчас я не хочу бросаться громкими фразами. Я хочу настраивать команду на то, чтобы она думала о победе в каждом ближайшем матче», — приводит слова Малышева «Спорт-экспресс».

