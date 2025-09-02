Булыкин: «Динамо» в психологической яме, по уровню клуб должен бороться за медали

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался об игре и результатах московского «Динамо» в нынешнем сезоне. Бело-голубые занимают 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ после семи стартовых туров.

«Динамо» находится в психологической яме. По уровню футболистов и тренера команда должна быть в тройке и бороться за медали, но что-то пошло не так. Нужно приложить в двое больше усилий, чтобы выбраться из этого положения. Руководство «Динамо» не привыкло видеть команду на таком месте, но ничего не поделаешь — нужно выходить из этой ситуации.

Что касается слов Карпина о возможном уходе из «Динамо», для кого это какая-то новость? Он во всех командах так говорил — все к этому привыкли. Он не сказал ничего нового. Единственное, что Карпин не показывает нужный результат, и это большой вопрос для «Динамо». Там есть руководство, которое разбирается в футболе и примет правильное решение.

Сейчас есть время подготовить команду в виде паузы на сборные, но как это делать без главного тренера? Со вторым тренером будет не то отношение на тренировках, как с главным. Конечно, Гусев может наладить атмосферу и тренировки, но надо смотреть, как это получится. «Динамо» решилось на этот эксперимент, но всем нужно потрудиться в три раза больше для того, чтобы быть там, где были в прошлых сезонах», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.