Николай Наумов: Дуглас Сантос поступил непорядочно и здорово подставил «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о решении защитника «Зенита» Дугласа Сантоса сменить спортивное гражданство на бразильское.

«Теперь после получения спортивного гражданства Бразилии Дугласом Сантосом «Зениту» придётся выпускать ещё одного россиянина в старте. Никогда нельзя давать гражданство легионерам для того, чтобы они играли за сборную России. Знаю бразильцев, которые прямо говорили: «Заплатите миллион, и я буду играть за сборную России». То есть только в таком случае он сделает одолжение и сыграет за нашу национальную команду. Такие моменты были у нас в футболе. Я тогда говорил и сейчас говорю: такого допускать нельзя. Легионер на общих основаниях должен получать российское гражданство, как это сделал Гильерме. Он пять лет прожил в России, имел работу, семью, достаток, жильё и хорошо владел русским языком. Он ни к кому не обращался, кроме юристов «Локомотива», чтобы знать, что и куда подавать. Таких легионеров надо приветствовать.

А Дуглас Сантос поступил непорядочно, ведь всё заранее знал. Он выбирал так: «Не возьмут в сборную Бразилии, тогда буду играть за Россию. А если возьмут, зачем мне эта Россия?» Его взяли в бразильскую команду, и он снова стал считаться легионером. Конечно, «Зениту» тяжело, ведь команда тренировалась с учётом Сантоса, но теперь в основу надо ставить ещё одного россиянина. А где ты его возьмёшь? Придётся убирать кого-то из бразильцев. Сантос здорово подставил «Зенит» в моральном и спортивном планах. Так делать нельзя! Однако «Зенит» сам виноват, что довёл до такого. Нельзя давать просто так российское гражданство — его должны получать на общих основаниях. А насколько я знаю, Дуглас Сантос по-русски даже слова «здравствуйте» и «спасибо» не знает, но ему дают гражданство», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.