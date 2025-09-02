В «Спартаке» оценили Самошникова после первых матчей в Кубке и РПЛ

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что остался доволен первыми матчами новичка команды защитника Ильи Самошникова за красно-белых. Напомним, Самошников провёл два матча за «Спартак» — с «Пари НН» (4:0) в Фонбет Кубке России и с «Сочи» (2:1) в Мир РПЛ.

«Переговоры были непростыми. Сейчас, естественно, никто не разбрасывается сильными российскими футболистами. К счастью, сделку удалось закрыть. Насколько она была успешной, покажет время. Пока Илья сыграл пару матчей, мы довольны», — приводит слова Малышева «РИА Новости Спорт».

19 августа телеграм-канал «Спартака» объявил о переходе из «Локомотива» 27-летнего флангового защитника Ильи Самошникова, способного также сыграть на позиции вингера. В текущем сезоне на счету игрока два матча за железнодорожников во всех турнирах без результативных действий. В сезоне-2024/2025 Самошников провёл за клуб во всех турнирах 33 матча, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.